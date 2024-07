Franse concurrentiewaakhond begint onderzoek naar Nvidia

De Franse mededingingsautoriteit heeft een onderzoek geopend naar mogelijk concurrentiebeperkende praktijken van het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia. Daarbij is het kantoor van Nvidia in Parijs onderzocht.

Wat het bedrijf precies ten laste wordt gelegd, is niet bekendgemaakt. Nvidia is op dit moment de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld. De beurswaarde van het concern is omhooggeschoten tot meer dan 3 biljoen dollar.

Vorige maand uitte de Franse mededingingsautoriteit haar bezorgdheid over de markt van kunstmatige intelligentie. “Het is essentieel dat het concurrentievermogen van de sector bevorderlijk is voor innovatie en de aanwezigheid van een veelheid aan spelers”, stelde de toezichthouder toen.