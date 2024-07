ING: aanhoudend lage autoverkoop zet rem op vergroening wagenpark

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland daalt dit jaar naar verwachting met 1 procent en volgend jaar met nog eens 3 procent. Deze afname remt de vergroening van het wagenpark, staat in een sectorrapport van ING. Op de zakelijke automarkt is de vraag naar vervanging volgens de economen laag. Particulieren blijven daarnaast terughoudend in de aankoop van nieuwe elektrische auto’s.

ING verwacht dat dit jaar 365.000 nieuwe auto’s worden verkocht. Door de dalende nieuwverkopen kan het wel een kwarteeuw duren voordat het wagenpark volledig vernieuwd is. Vooral particulieren blijven langer in hun huidige auto rijden.

Ondertussen is het Nederlandse wagenpark met ruim 9 miljoen auto’s, oftewel één op de twee inwoners, groter dan ooit. De autoverkoop maakte vorig jaar een inhaalslag na een historisch dieptepunt in 2022, maar de opleving is inmiddels voorbij. “De achterstanden bij fabrikanten zijn opgelost en levertijden zijn teruggedrongen, maar bij de nieuwe verkoop is de vaart eruit. Particulieren kiezen door genormaliseerde prijzen en een verbeterd aanbod nog vaker voor occasions en blijven langer doorrijden”, aldus ING.