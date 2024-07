Onrust Rode Zee verstoort havens wereldwijd, zegt rederij Maersk

Vrachtschepen over de hele wereld ondervinden inmiddels hinder van de onrust in de Rode Zee, waar Houthi-rebellen uit Jemen schepen aanvallen. Dat stelt A.P. Møller-Maersk in een woensdag verschenen verklaring. De grote Deense containerrederij spreekt van een kettingreactie die ook tot verstoringen op alternatieve routes leidt.

Vrachtschepen, waaronder die van Maersk, mijden nu de Rode Zee en varen om via Afrika. “Havens in heel Azië, waaronder Singapore, Australië en Shanghai, ervaren vertragingen door omgeleide schepen en verstoorde dienstregelingen als resultaat van de golfeffecten van de Rode Zee”, stelt Maersk. Deze problemen beïnvloeden routes “die essentieel zijn voor de handel met het Verre Oosten, West-Centraal-Azië en Europa”.

De rederij wijst op haar netwerk in Oceanië, dat lijdt onder vertragingen in Zuidoost-Azië. Deze “vormen een risico op verstoringen in Australische havens door de bundeling van schepen bij aankomst, wat langere wachttijden en andere vertragingen tot gevolg heeft”, aldus Maersk.

Maersk constateert al langer dat de onrust in de Rode Zee grote hinder veroorzaakt voor de internationale scheepvaart. De Houthi’s vallen schepen aan als vergelding voor de steun aan Israël. In mei uitte de containerrederij nog haar zorgen over een mogelijke uitbreiding van de onrust, nadat de rebellen hadden gedreigd ook schepen in de Middellandse Zee aan te vallen.