Renewi werkt aan Gentse verwerkingsfabriek voor afgedankt plastic

Afvalbedrijf Renewi gaat samenwerken met het Britse bedrijf Freepoint bij de bouw van een verwerkingsfabriek voor afgedankt plastic in Gent. In de fabriek zullen kunststoffen die anders verbrand worden, omgezet tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Renewi en recyclingbedrijf Freepoint gaan in de nieuwe centrale gebruikmaken van een nieuwe technologie die pyrolyse heet. Daarbij wordt plastic verhit in een luchtdichte ruimte, waarna een olieachtige substantie ontstaat die als grondstof voor nieuwe producten kan worden gebruikt. De samenwerking markeert volgens beide bedrijven “een belangrijke ontwikkeling in de circulaire economie van Europa”.

De plannen voor de nieuwe fabriek zijn opmerkelijk omdat Nederlandse afvalbedrijven onlangs waarschuwden voor een crisis in de recycling van kunststoffen. Volgens de brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven is de vraag naar kunststof recyclaat onvoldoende en daardoor niet meer rendabel.