Wereldhandelsorganisatie kritisch over Chinese industriesubsidies

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft in een rapport kritiek geuit op China’s subsidies voor de eigen industriesector. Volgens de organisatie uit Genève is de regering in Beijing niet transparant genoeg over haar steun aan de industrie. Daarmee suggereert de WTO dat de Chinezen er zelf aan bijdragen dat overheden van andere landen vrezen voor oneerlijke concurrentie uit het Aziatische land.

De informatie die de Chinese autoriteiten verstrekken is niet volledig en niet gedetailleerd genoeg “om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de Chinese steunprogramma’s”, staat in een evaluatie door de WTO van het handelsbeleid van de tweede economie ter wereld.

Volgens de WTO wordt in de Chinese mededelingen over subsidies bijvoorbeeld niet gezegd hoeveel geld er precies naar specifieke sectoren gaat, zoals de auto- of staalindustrie. Daarbij zou het feit dat er in China ook veel staatsbedrijven zijn het moeilijk maken om een volledig beeld te krijgen van alle overheidssteun.

Het rapport verschijnt op een precair moment. De Verenigde Staten en Europa zijn juist bezig om extra handelsbarrières op te werpen tegen China. Zo heeft Brussel eerder deze maand hoge importheffingen voor Chinese elektrische auto’s ingesteld. Ze zouden een eind moeten maken aan de oneerlijke concurrentie die China zou bedrijven door eigen fabrikanten te subsidiëren.