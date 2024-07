Domino’s Pizza grote verliezer op nerveus Wall Street

Domino’s Pizza heeft donderdag een fors koersverlies geleden op de beurs in New York. Aandelen van de pizzaketen werden bijna 14 procent minder waard na het schrappen van een groeidoel voor dit jaar. Domino’s Pizza zei bij zijn kwartaalcijfers dat het doel om dit jaar met 1100 vestigingen uit te breiden waarschijnlijk onhaalbaar wordt door problemen met een franchisenemer.

Het sentiment op Wall Street was verder voorzichtig. De nervositeit onder beleggers nam toe en de bekendste graadmeters gingen met verliezen de handel uit. Nadat de aandelenkoersen de afgelopen maanden records braken, gaat de aandacht nu uit naar tekenen van een afkoelende economie. Zo viel het aantal aanvragen van een werkloosheidsuitkering de afgelopen week hoger uit dan verwacht.

De Dow-Jonesindex zakte 1,3 procent tot 40.665,02 punten. De S&P 500 verloor 0,8 procent tot 5544,59 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq eindigde 0,7 procent lager op 17.871,22 punten. Een maatstaf voor de “vrees” onder beleggers, CBOE Market Volatility index, bereikte het hoogste punt sinds mei.

Op de financiële markten was ook aandacht voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die zoals verwacht de leenkosten onveranderd liet in de eurozone. ECB-president Christine Lagarde zei dat nog helemaal niet duidelijk is welk besluit de centrale bank in september neemt. De euro daalde licht ten opzichte van de dollar en was 1,0898 dollar waard.

Warner Bros. Discovery won 2,4 procent. Zakenkrant Financial Times berichtte dat het media- en entertainmentconcern achter CNN en HBO Max overweegt om zijn televisiezenders apart te zetten van zijn filmstudio en streamingdiensten. Die laatste divisie zou dan veel meer waard kunnen worden dankzij een sterkere balans.

Ook de fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat stond in de belangstelling. Het bedrijf, dat onder meer vanuit Nederland zijn vleesvervangers produceert voor de Europese markt, is volgens zakenkrant The Wall Street Journal in gesprek met obligatiehouders over de herstructurering van schulden. Het aandeel ging 10 procent onderuit. Broadcom won zo’n 3 procent nadat technieuwswebsite The Information had geschreven dat OpenAI gesprekken heeft gevoerd met het chipbedrijf over de ontwikkeling van een speciale AI-chip.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 82,23 dollar per vat. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 84,68 dollar per vat.