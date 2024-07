ECB houdt rentepauze na eerste verlaging in jaren

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het belangrijkste rentetarief in de eurozone onveranderd gelaten. In juni besloten de beleidsbepalers van de centrale bank in Frankfurt nog om de leenkosten met een kwart procentpunt te verlagen tot 3,75 procent. Dat was de eerste renteverlaging sinds september 2019.

Het besluit om de rente niet te wijzigen was conform de verwachting van economen. Met de rentepauze willen de ECB-bestuurders meer tijd winnen om er zeker van te zijn dat de inflatie in het eurogebied op het goede spoor zit voordat ze de rente opnieuw gaan verlagen. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde eerder deze maand al dat de centrale bankiers meer tijd nodig hebben om “voldoende gegevens te verzamelen” voordat ze hun volgende stap kunnen nemen.

Bij de vorige vergadering in juni waarschuwde Lagarde al dat de strijd tegen de inflatie nog niet voorbij is en dat verdere renteverlagingen per vergadering worden bekeken. De inflatie in de eurozone daalde in juni licht tot 2,5 procent, van 2,6 procent in mei. De kerninflatie, die de sterk schommelende prijzen voor voeding en energie buiten beschouwing laat, bleef in juni echter hardnekkig hoog op 2,9 procent. De ECB heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent.

Hoewel de inflatie nog steeds boven de doelstelling ligt, gaf Lagarde onlangs aan dat het wel “de goede kant opgaat”, maar dat de prijsontwikkelingen waarschijnlijk tot eind dit jaar “hobbelig” zullen zijn. Volgens de in juni bekendgemaakte prognose verwacht de ECB dat de inflatie eind 2025 weer op het streefdoel zal uitkomen.

Bij de persconferentie die Lagarde later op de dag houdt zal vooral worden gelet op hints over toekomstige rentestappen. In september vergadert de ECB opnieuw over de rente. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de ECB de rente dan weer gaat verlagen.