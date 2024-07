Financiële markten blijven vertrouwen op rentestap in september

Beleggers en analisten blijven na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) van donderdag vertrouwen op een renteverlaging in september. De Europese beursgraadmeters zijn daardoor overwegend met kleine uitslagen de handel uitgegaan.

Zoals verwacht heeft de ECB de rente donderdag onveranderd gelaten. Na afloop zei centralebankhoofd Christine Lagarde dat het bij de volgende rentevergadering van de ECB in september nog alle kanten op kan. Maar kenners zien toch voldoende aanwijzingen dat een verlaging van de rente niet ver weg meer is.

De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot met een min van 0,1 procent op 916,04 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder nog 1,8 procent door een koersval van zwaargewicht ASML. De MidKap won daarnaast 0,6 procent tot 895,80 punten. De beurzen in Londen en Parijs boekten bescheiden winsten. De belangrijkste graadmeter in Frankfurt zakte 0,5 procent en de euro daalde licht in waarde naar 1,0906 dollar.