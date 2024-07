Haventopman verwacht geen ernstig effect Rode Zee op overslag

Topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam verwacht niet dat de totale overslag in de Rotterdamse haven dit jaar “ernstig geraakt” wordt door de situatie in de Rode Zee. “Je ziet dat de markt zich aanpast aan de omstandigheden”, licht Siemons toe. De totale overslag in de Rotterdamse haven is de eerste zes maanden vrijwel gelijk gebleven, maakte het Havenbedrijf donderdagochtend bekend. Wel steeg de overslag van containers met 4,2 procent.

Veel schepen gaan sinds het eind van vorig jaar door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart in de Rode Zee niet meer door het Suezkanaal en varen om. Doordat ze een langere route afleggen, is er een tekort aan beschikbare schepen ontstaan. Siemons verwacht wel dat de krapte bij de schepen zich “ietsje oplost”, omdat er in de tweede helft van dit jaar ook weer nieuwe vaartuigen bijkomen.

“Dus je ziet dat het er wat langer over doet, maar het komt er uiteindelijk wel”, benadrukt Siemons. Hij wijst er ook op dat het aantal containers dat de haven verwerkt, toeneemt. Voor dit hele jaar verwacht de grootste haven van Europa een lichte stijging van de totale overslag.

De betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de vaarschema’s nemen door alle aanpassingen wel af. Vorige maand kwam gemiddeld 28 procent van de schepen op tijd aan in de haven. Normaal gesproken mikt de haven erop dat 70 à 80 procent van de schepen arriveert binnen 24 uur van hun vaarschema.

Ook zijn de containerprijzen meer dan verdubbeld ten opzichte van een half jaar geleden en vier tot vijf keer zo hoog als normaal. De prijs voor een container bedraagt nu tegen de 8000 dollar, waar dat normaal gesproken rond de 1500 tot 2000 dollar is. Tijdens de coronapandemie lagen de tarieven nog veel hoger.

Hoe de prijzen zich dit jaar ontwikkelen, weet Siemons niet. “Maar als dezelfde groei langzaam blijft doorzetten en er komen nieuwe schepen bij, zou het niet naar Covid-niveaus moeten gaan.” Daarbij houdt hij wel een flinke slag om de arm. “Dat is logisch redenerend en er zijn nog twintig dingen die dat weer zouden kunnen verstoren.”