IMF roept VS op hoge overheidsschulden terug te dringen

De Verenigde Staten moeten hard aan het werk om hun enorme staatsschuld omlaag te krijgen, oordeelt het Internationaal Monetair Fonds. Als het begrotingsbeleid doorgaat op hetzelfde pad als nu, stijgen de overheidsschulden in acht jaar tijd tot 140 procent van de omvang van de economie. Dat kan zowel de Amerikaanse economie als de wereldeconomie in gevaar brengen, zegt het fonds voor financiële stabiliteit.

Om begrotingstekorten tegen te gaan zouden de toekomstige regeringen van de VS zowel meer belasting moeten innen als de uitgaven beperken. Ook de belastingen voor huishoudens met inkomens onder 400.000 moeten daarbij omhoog, vindt een delegatie van het IMF dat onlangs onderzoek deed in de VS. President Joe Biden, die hogere belastingen voor grote bedrijven en de rijkste Amerikanen aankondigde, beloofde deze groep eerder juist te sparen.

Vorig jaar liepen de overheidsschulden van de VS op tot bijna 121 procent van het bruto binnenlands product. Volgens het IMF zou het helpen als enkele al langer bestaande belastingvoordelen worden afgeschaft, bijvoorbeeld de belastingkorting voor werkgevers die hun personeel een zorgverzekering aanbieden. Ook moeten de belastingen voor bedrijven omhoog en zou de overheid er goed aan doen zorgkosten onder controle te houden, omdat de Amerikaanse bevolking vergrijst.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen heeft Bidens tegenstrever Donald Trump gezegd dat hij de belastingverlagingen in stand wil houden die onder zijn bewind zijn ingevoerd. De Republikeinse oud-president overweegt de belastingen voor het bedrijfsleven en Amerikanen met middelhoge inkomens verder te verlagen als hij weer aan de macht komt.