Inkomsten Suezkanaal gedaald door onrust Rode Zee

De inkomsten uit de scheepvaart door het Suezkanaal in Egypte zijn in het afgelopen gebroken boekjaar met bijna een kwart gedaald door de onrust in de Rode Zee. Door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee mijden veel grote rederijen de route via het Suezkanaal.

Volgens topman Osama Rabie van de Suez Canal Authority (SCA) kwam de omzet in het afgelopen fiscale jaar uit op 7,2 miljard dollar. Dat was 9,4 miljard dollar een jaar eerder. Het aantal schepen dat door het Suezkanaal ging, daalde naar 20.418. Dat waren er 25.911 in het voorgaande jaar. Het Suezkanaal is een belangrijke bron van inkomsten voor de Egyptische overheid.

De door Iran gesteunde Houthi-rebellen vallen sinds november schepen aan in de Rode Zee als steun aan Hamas in de oorlog met Israël. Uit veiligheidsoverwegingen mijden rederijen daarom de belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië. Zij varen nu om via Kaap de Goede Hoop, het meest zuidelijke puntje van Afrika.