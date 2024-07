Kapitaalinjectie maakt Rotterdams bedrijf grote speler chipmarkt

Het Rotterdamse bedrijf Nearfield Instruments heeft 135 miljoen euro opgehaald voor de ontwikkeling van geavanceerde meetsystemen voor de chipindustrie. Het bedrijf heeft het Zuid-Koreaanse techbedrijf Samsung al als klant binnengehaald.

Nearfield Instruments bestaat acht jaar en komt voort uit onderzoeksinstituut TNO. Deze kapitaalinjectie bevestigt de leidende positie van Nederland in de wereldwijde halfgeleidersector, stelt het bedrijf. Analisten van ING, een van de investeerders in het bedrijf, voorspellen dat Nearfield de potentie heeft om uit te groeien tot een wereldspeler vergelijkbaar met ASML, ASMI en Besi.

Nearfield is gespecialiseerd in meettechnologie voor de nieuwste generatie chips, die steeds kleiner en complexer worden. Het werkt nauw samen met grote halfgeleiderfabrikanten wereldwijd.

De succesvolle investeringsronde is een “mijlpaal”, zegt Nearfield-topman Hamed Sadeghian. “Deze financiering stelt ons in staat om onze productiecapaciteit op te schalen, ons productportfolio uit te breiden en onze sleutelpositie in de halfgeleiderapparatuursector verder te versterken”.

De internationale markt voor halfgeleiders groeit snel, vooral door de sterke opkomst van kunstmatige intelligentie. Chips worden steeds krachtiger, kleiner, sneller en energiezuiniger, waardoor de meetsystemen tijdens het productieproces steeds verfijnder worden. Nearfield Instruments heeft daarvoor een technologie ontwikkeld, die inmiddels door techgigant Samsung in zijn productielijn is opgenomen.

Het succes van Nearfield Instruments heeft ook de aandacht getrokken van vooraanstaande investeerders, zoals het Amerikaanse Walden Catalyst en Temasek uit Singapore. Tot de Nederlandse investeerders behoren onder meer Invest-NL, een investeringsfonds van de Nederlandse overheid, en de Nederlandse pensioenfondsen PME en PMT.