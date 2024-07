Meeste 10- tot 12-jarigen zijn helemaal gewend aan digitaal geld

De meeste kinderen van boven de tien jaar zijn al helemaal gewend aan digitaal geld. Meer dan de helft van de kinderen tussen 10 en 12 jaar weet bijna altijd hoeveel geld er op hun bankrekening staat, blijkt uit onderzoek in opdracht van ABN AMRO.

Vijf jaar geleden bleek uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) nog dat slechts 9 procent van de 10-plussers hun afschriften uit zichzelf in de gaten hield. Dit toont volgens ABN AMRO aan hoe snel de digitalisering onder jongeren is gegaan.

Een derde van de kinderen krijgt als ze naar de middelbare school gaan een eigen betaalpas bij hun betaalrekening, bijvoorbeeld voor uitgaven op school of in het openbaar vervoer. Driekwart van de 13- en 14-jarigen beslist zelf over de besteding van hun geld. Een aanzienlijke groep (36 procent) mag zoveel uitgeven als er op hun rekening staat, omdat er geen limiet is ingesteld. Toch kijkt ruim driekwart van de ouders bijna altijd mee.