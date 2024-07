Overslag Rotterdamse haven nagenoeg gelijk in eerste helft 2024

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in het eerste halfjaar van 2024 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Over het gehele jaar wordt een lichte stijging verwacht omdat de containeroverslag weer aantrekt.

De overslag kwam de eerste zes maanden van dit jaar uit op 220 miljoen ton. Dat is 0,3 procent lager dan in dezelfde periode in 2023. Vooral de overslag van kolen, ruwe olie en overig nat massagoed nam af.

De overslag van containers steeg met 4,2 procent, als gevolg van de aantrekkende vraag naar consumptiegoederen. Ook is er een vervroegd piekseizoen, omdat importeurs hun producten eerder bestellen vanwege langere vaartijden en gewijzigde vaarroutes.

Schepen varen sinds eind 2023, als gevolg van onrust rond de Rode Zee, niet meer door het Suezkanaal. De containermarkt past zich nog steeds aan deze nieuwe situatie aan, wat de planning van de aankomst van schepen bemoeilijkt.

“Na een periode van economische onzekerheid zien we dat de vraag naar grondstoffen en consumptieproducten begint toe te nemen. Dit heeft geleid tot groei van de containeroverslag in het eerste halfjaar”, zegt de Rotterdamse haventopman Boudewijn Siemons. Of die ontwikkeling ook gaat doorzetten op andere gebieden is volgens hem mede afhankelijk van het tempo waarmee de Europese industrie aantrekt in de komende maanden.

De energie- en grondstoffentransitie zijn op dit moment volgens Siemons de grootste uitdagingen voor de Europese havens. Havens en industrie in Noordwest-Europa werken daarom steeds vaker samen. “We moeten daarom meer denken en handelen vanuit dat grensoverstijgende belang”, stelt Siemons. “Vertraging betekent dat we geopolitiek kwetsbaar blijven en dat is slecht voor Nederland en voor Europa”.