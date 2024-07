Streamingdienst Netflix loopt uit op concurrenten

Streamingdienst Netflix is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan verwacht. Het bedrijf overtrof met 8 miljoen nieuwe abonnees de verwachtingen van financieel analisten ruimschoots, onder andere dankzij het succes van het nieuwe seizoen van het kostuumdrama Bridgerton en de succesvolle thrillerserie Baby Reindeer. Ook steeg de omzet harder dan het bedrijf zelf had verwacht.

Het platform voor series en films heeft volgens berekeningen van persbureau Bloomberg het op een na beste halfjaar uit zijn geschiedenis achter de rug. Alleen in 2020 presteerde Netflix beter, dankzij de toestroom van abonnees die door coronalockdowns vooral thuis voor vertier moesten zorgen. Veel andere streamingplatforms kampen juist met minder sterke groei.

In totaal heeft Netflix nu bijna 277,7 miljoen abonnees. De omzet steeg met net geen 17 procent op jaarbasis naar 9,6 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf ruim 2,1 miljard dollar winst, tegenover 1,5 miljard dollar een jaar eerder.

Netflix zei dat het aanbod van goedkopere abonnementen met reclames populair is. Bijna de helft van alle nieuwe abonnees kiest voor die versie. Vorig jaar ging Netflix ook de strijd aan met het delen van wachtwoorden tussen vrienden of kennissen. Voor mensen die toch willen ‘meekijken’ met het Netflix-abonnement van anderen, introduceerde Netflix in de zomer van vorig jaar een afgeprijsd abonnement. Omdat dit destijds voor veel extra abonnees zorgde, denkt de streamingdienst dat de groei in dit derde kwartaal minder sterk is.