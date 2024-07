Verkoop volledig elektrische auto’s in EU amper gegroeid

De verkoop van volledig elektrische auto’s in Europa is in de eerste helft van dit jaar amper gegroeid. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA verloren stekkerwagens daarmee terrein aan hybride modellen, waarvan er bijna een vijfde meer op kenteken zijn gezet.

Alles bij elkaar telde ACEA 712.637 registraties voor volledig elektrische wagens. Dat is ruim 1 procent meer dan een jaar terug. Van hybride auto’s, exclusief de plug-in hybrides, werden daarentegen bijna 1,7 miljoen exemplaren verkocht.

De vraag naar elektrische auto’s is wereldwijd onder druk komen te staan, omdat veel overheden hun subsidieregelingen voor stekkerwagens aan het afbouwen zijn. Naar hybride voertuigen is juist veel meer vraag, omdat consumenten op zoek zijn gegaan naar opties die betaalbaarder zijn en waarbij ze minder afhankelijk zijn van laadpalen en snellaadstations. De uitbreiding van het laadnet gaat in veel landen namelijk traag.

De moeilijkheden rond volledig elektrische auto’s jagen de consument niet massaal terug naar benzine- en dieselmodellen. De verkopen daarvan zijn in de eerste zes maanden van het jaar licht gedaald. Het gaat hier wel om veel grotere aantallen, bij diesel om bijna 731.000 en bij benzine om meer dan 2 miljoen auto’s.

Alles bij elkaar stegen de Europese autoverkopen met 4,5 procent naar een kleine 5,7 miljoen stuks. Volkswagen, met dochtermerken als Audi en Seat, bleef de marktleider met bijna 1,5 miljoen exemplaren. Stellantis, dat merken als Peugeot en Opel voert, staat tweede op de lijst met dik 1 miljoen verkochte personenwagens.

De Nederlandse autobranche maakte eerder al bekend dat de verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland in de eerste helft van dit jaar met 3,5 procent is gezakt. Volgens BOVAG en RAI Vereniging werden er vooral minder nieuwe benzineauto’s verkocht. Hybride en volledig elektrische auto’s nemen hier juist steeds meer marktaandeel over.