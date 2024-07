Volvo verkocht meer auto’s, vooral elektrisch en in Europa

Volvo Cars heeft in het vorige kwartaal flink meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in thuismarkt Europa wist de Zweedse fabrikant te profiteren, met een toename van 40 procent in het aantal verkochte wagens. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan elektrische Volvo’s.

Volvo verkocht in totaal meer dan 205.000 auto’s in het tweede kwartaal van dit jaar. De XC60 was het populairste model, waarvan ruim 59.000 auto’s werden verkocht. Daarna volgt de elektrische EX30, die pas recent op de markt verscheen, met meer dan 33.000 verkochte exemplaren.

Hoewel Volvo meer auto’s verkocht, bleef de omzet achter. De opbrengsten van april tot en met juni waren 101,5 miljard Zweedse kroon (ongeveer 8,8 miljard euro), vergeleken met ruim 102 miljard Zweedse kroon vorig jaar. Volvo wijt die daling onder meer aan lagere opbrengsten uit de productie waarvoor het bedrijf contracten heeft afgesloten. Onder de streep bleef een winst over van 5,7 miljard Zweedse kroon, wat 60 procent meer is dan een jaar eerder.