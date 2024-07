AEX-index koerst af op hoger begin, focus blijft op chipsector

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag licht hoger te beginnen aan de laatste dag van een turbulente handelsweek. De Amsterdamse hoofdindex verloor deze week al zo’n 3 procent. Vooral de chipbedrijven, die dit jaar sterk zijn gestegen, vielen uit de gratie. Dat kwam door zorgen over mogelijke strengere Amerikaanse regels voor de export van chips en chipapparatuur naar China. Chipmachinemaker ASML raakte deze week ruim 14 procent aan waarde kwijt, ondanks dat het bedrijf met sterke kwartaalcijfers kwam. Ook branchegenoten Besi en ASMI gingen mee omlaag.

In Japan lieten de chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest vrijdag wel herstel zien, na de recente koersverliezen. De grote Zuid-Koreaanse en Taiwanese chipbedrijven gingen echter verder omlaag. In Taipei zakte TSMC 3,5 procent en in Seoul verloor Samsung 2,8 procent.

De Aziatische aandelenmarkten gingen ook omlaag, na de koersverliezen op Wall Street. De beurs in Hongkong zakte 2 procent en de hoofdindex in Shanghai verloor 0,2 procent. De belangrijke bijeenkomst van de Communistische Partij, die deze week werd gehouden, leverde geen concrete nieuwe steunmaatregelen op voor de kwakkelende Chinese economie en de noodlijdende vastgoedsector.

De Nikkei in Tokio daalde 0,2 procent. In Japan is de inflatie in juni onveranderd gebleven op 2,8 procent. Exclusief de sterk schommelende prijzen voor verse voeding liep de inflatie op tot 2,6 procent, van 2,5 procent in mei, en bleef daarmee boven de doelstelling van 2 procent van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank vergadert eind deze maand opnieuw over een mogelijke verdere verhoging van de rente om de inflatie aan te pakken. De Japanse regering verhoogde daarnaast de inflatieverwachting voor dit jaar en verlaagde de prognose voor de economische groei.

Beleggers kauwen ook nog na op het besluit van de Europese Centrale Bank om de rente ongewijzigd te laten. Na afloop zei president Christine Lagarde wel dat het nog niet duidelijk is welk besluit de centrale bank bij de volgende rentevergadering in september zal nemen.

Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich liet weten zijn visolieactiviteiten te verkopen aan de Zwitserse branchegenoot KD Pharma. Een overnamebedrag werd niet gegeven.

De euro was 1,0886 dollar waard, tegen 1,0906 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 82,21 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 84,59 dollar per vat.