Airconditioners jagen mondiale stroomvraag op, waarschuwt IEA

De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar waarschijnlijk in het snelste tempo in bijna twintig jaar. Dat komt voor een belangrijk deel doordat er steeds meer airconditioners worden gebruikt, nu de temperaturen wereldwijd oplopen en er soms sprake is van flinke hittegolven. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport.

De vraag naar elektriciteit groeit ook doordat elektrische aandrijving steeds meer een spil wordt van ons energiesysteem. Denk ook aan het toegenomen gebruik van elektrische auto’s. Daarnaast brengt de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) een grote stroomvraag met zich mee. Voor AI is veel rekenkracht van computers vereist. Ook datacenters verbruiken veel elektriciteit.

Alles bij elkaar leidt dit naar verwachting tot een 4 procent hoger stroomverbruik dan vorig jaar. Dat zou het hoogste mondiale groeipercentage zijn sinds 2007, wanneer de opleving na de coronalockdowns buiten beschouwing wordt gelaten. Het IEA, een toonaangevende denktank uit Parijs, denkt dat er volgend jaar nog eens 4 procent meer elektriciteit verbruikt wordt dan dit jaar.