ASML verder omlaag op Damrak na verkoopgolf in chipsector

ASML ging vrijdag verder omlaag op de Amsterdamse beurs, na de recente verkoopgolf in de chipsector. De chipbedrijven, die dit jaar sterk zijn gestegen, vielen deze week uit de gratie bij beleggers. Dat kwam door zorgen over mogelijke strengere Amerikaanse regels voor de export van chips en chipapparatuur naar China. Zo raakte chipmachinemaker ASML in de afgelopen twee handelsdagen ruim 14 procent aan beurswaarde kwijt. Het aandeel verloor nu 0,5 procent. Branchegenoten Besi en ASMI klommen daarentegen 0,8 en 0,3 procent.

In Japan lieten de chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest vrijdag wel een duidelijk herstel zien, na de recente zware koersverliezen. De grote Zuid-Koreaanse en Taiwanese chipbedrijven gingen echter verder omlaag. In Taipei zakte TSMC 3,5 procent en in Seoul verloor Samsung 2,9 procent.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 911,47 punten. De hoofdindex koerst daarmee af op een weekverlies van ruim 3 procent. De MidKap daalde 0,7 procent tot 889,43 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent. Londen zakte 0,8 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Britse winkelverkopen in juni.