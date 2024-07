Bloomberg: Unilever is verkoopgesprekken ijsjestak begonnen

Unilever is aan eerste gesprekken begonnen met bedrijven die mogelijk de ijsjestak van het verzorgings- en levensmiddelenconcern willen kopen. De divisie, met onder andere de merken Magnum en Ben & Jerry’s, kan tot 15 miljard pond (meer dan 17,8 miljard euro) waard zijn. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Investeringsmaatschappijen Advent International, Blackstone en CVC Capital Partners zouden belangstelling hebben getoond. Het formele verkoopproces begint naar verwachting in de tweede helft van dit jaar. De gesprekken zijn nog in een vroeg stadium en met geen van de partijen is nog een definitieve overeenkomst bereikt, volgens de bronnen.

De afsplitsing van de ijsjestak, die in maart door Unilever werd aangekondigd, maakt deel uit van een bredere herstructurering van het bedrijf. De recent aangestelde topman Hein Schumacher staat onder druk om het concern te laten groeien.