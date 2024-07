EU en Servië werken samen aan lithium- en accu-industrie

De Europese Unie en Servië hebben een overeenkomst gesloten waarin ze afspreken samen te werken rond de winning van lithium en de productie van accu’s voor elektrische auto’s. In de bodem van het Balkanland zit veel lithium, een belangrijke grondstof voor batterijen en de energietransitie.

Met een intentieverklaring zegt de EU toe om zich samen met Servië in te zetten voor de ontwikkeling van “waardeketens voor grondstoffen, batterijen en elektrische voertuigen”. Dat moet gebeuren door de samenwerking tussen industriële concerns en andere betrokkenen te faciliteren. Onder andere in Duitsland zijn grote autofabrikanten als Volkswagen en Mercedes-Benz bezig meer elektrische auto’s te ontwikkelen, waarvoor ze de lithium voor batterijen goed kunnen gebruiken.

De ondertekening in Belgrado komt vlak nadat de Servische regering weer toestemming had gegeven voor de ontwikkeling van een grote lithiummijn in het westen van het land door mijnbouwbedrijf Rio Tinto. In 2022 blokkeerde de toenmalige premier de komst van die mijn, na felle protesten van Serviërs die bang waren voor milieuvervuiling in de streek rond de mijn. Vorige week oordeelde de hoogste rechter in het land dat ze dat niet had mogen doen.

De Europese Unie wil voor ‘kritieke’ grondstoffen zoals lithium minder afhankelijk worden van China. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die aanwezig was bij de ondertekening, zei dat de afspraken Europa helpen “soeverein te blijven in een veranderende wereld”.