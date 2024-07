Euronext-beurzen hebben geen last van computerstoring

De handel op de aandelenbeurzen van Euronext wordt niet beïnvloed door de wereldwijde computerstoring, meldt de eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon en Milaan. “We zijn op de hoogte van de huidige Microsoft-storing. Het heeft echter geen impact op de handel op onze markten en we houden de situatie nauwlettend in de gaten”, stelt de beursexploitant in een verklaring.

London Stock Exchange Group, de eigenaar van de aandelenbeurs in Londen, verklaarde door de computerstoring alleen problemen te hebben met de publicatie van nieuws op zijn platform. De handel verloopt wel normaal.