Gasunie investeert 8 miljard in opslag waterstof, CO2 en groen gas

Gasunie investeert tot 2030 bijna 8 miljard euro in transport en opslag van waterstof, CO2, warmte en groen gas. Dat meldt het bedrijf bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

Aardgas blijft de komende decennia nodig als aanvulling op groene energie, volgens Gasunie. “Tegelijkertijd willen we de gebruikers van onze infrastructuur zo snel mogelijk goede alternatieven aanbieden.”

De nettowinst van Gasunie daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 171 miljoen euro. Het grootste deel van de daling wordt veroorzaakt door het systeem van regulering waarmee Gasunie in Nederland en Duitsland te maken heeft. In 2022 verkochten de netwerkbeheerders van Gasunie door de Russische inval in Oekraïne veel meer capaciteit dan verwacht tegen soms veel hogere prijzen. Die extra opbrengsten worden in 2024 en volgende jaren aan de markt teruggegeven in de vorm van lagere tarieven.