Luchtvaartbedrijven verliezen op Europese beurzen na storing

Aandelen van luchtvaartbedrijven hebben vrijdag aan waarde verloren nadat een wereldwijde IT-storing vluchtschema’s in de war had geschopt. Op de Amsterdamse aandelenbeurs zakte Air France-KLM. Bij beleggers nam verder de nervositeit toe en de belangrijkste graadmeters in Europa sloten in de min.

Air France-KLM eindigde 2 procent lager in de MidKap. De luchtvaartmaatschappijen die onder het Frans-Nederlandse concern vallen hadden te maken met veel uitgevallen vluchten, doordat een storing bij cyberbeveiliger CrowdStrike het inchecken van passagiers en bagage bemoeilijkte.

In Londen zakte luchtvaartconcern IAG 2,2 procent. Ryanair verloor 1,4 procent en de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa eindigde in Frankfurt 1,9 procent lager. De verstoringen komen op een ongunstig moment, want door de zomervakanties in Europa is er topdrukte bij luchtvaartmaatschappijen.

De AEX sloot met een min van 1 procent op 907,31 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 881,14 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1 procent.

De algehele sfeer op de aandelenbeurzen was gespannen. Een graadmeter die vaak als maatstaf voor nervositeit onder beleggers dient, de CBOE Market Volatility index, steeg verder. Eerder deze week bereikte die index het hoogste punt sinds mei. Daarbij speelt mogelijk mee dat op veel aandelenbeurzen onlangs records werden gebroken en het nu de vraag is waarmee beleggers nog verdere winsten kunnen behalen.

In de AEX, waar de meeste fondsen in het rood stonden, waren verffabrikant Akzo Nobel en betalingsverwerker Adyen de grootste verliezers met minnen tot 2,6 procent. Dsm-firmenich was met een winst van 0,4 procent een van de schaarse stijgers. Het voedings- en gezondheidsbedrijf maakte bekend zijn visolieactiviteiten te verkopen aan een Zwitserse branchegenoot.

Ook chipbedrijven verloren opnieuw op het Damrak. Chipmachinemaker ASML en toeleverancier voor de halfgeleiderindustrie Besi verloren respectievelijk 1,1 procent en 1,2 procent. Eerder deze week zorgden mediaberichten over strengere Amerikaanse beperkingen op de export van chiptechnologie naar China voor zware koersverliezen in de sector.

De euro was 1,0888 dollar waard, tegen 1,0906 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 81,37 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 83,87 dollar per vat.