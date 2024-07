Vattenfall voert winst op, ondanks moeilijke situatie warmtenetten

Energieleverancier Vattenfall is er in de eerste helft van dit jaar in geslaagd de winst op te voeren. De energieprijzen zijn weliswaar flink gedaald, maar het bedrijf heeft zijn tarieven met name in Scandinavische landen voor langere tijd vastgezet. “Dit compenseerde een moeilijkere situatie voor het Nederlandse warmtebedrijf”, zegt topvrouw Anna Borg.

Eerder was in Europa nog sprake van flink gestegen energieprijzen door de Russische inval in Oekraïne. Inmiddels is de situatie op de energiemarkt meer tot rust gekomen. Op de spotmarkt lagen de prijzen tussen januari en juni gemiddeld meer dan een derde lager dan een jaar terug.

De opbrengsten van Vattenfall daalden tegelijkertijd maar 19 procent, naar 128,5 miljard Zweedse kroon. Omgerekend is dat zo’n 11 miljard euro. Onder de streep bleef 26,2 miljard kroon, oftewel ruim 2 miljard euro, winst over. Dat is bijna vier keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar.

De forse winsttoename is mede te danken aan de verkoop van belangen in enkele windparken voor de Britse en Duitse kust. Vattenfall kampte wel met slechte resultaten met zijn warmtenetten in Nederland.

Vattenfalls divisie voor warmtenetten in Nederland, die als alternatief geldt voor verwarming met aardgas, staat volgens eerdere berichtgeving door het bedrijf onder “extreme financiële druk”. Net als bij andere warmtebedrijven ging de vraag omlaag doordat Nederlanders na de energiecrisis blijvend minder zijn gaan stoken. Tegelijkertijd zijn de kosten opgelopen.