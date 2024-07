Activistische belegger Elliott heeft belang Starbucks, aldus media

De bekende activistische investeerder Elliott Investment Management heeft een “aanzienlijk” belang genomen in koffieketen Starbucks. Dat meldden The Wall Street Journal en Financial Times op basis van ingewijden. Elliott zou nu bij Starbucks aandringen op verbetering, na een flinke koersval van het aandeel op de beurs dit jaar en tegenvallende verkoopcijfers.

Elliott oefent volgens de bronnen nu actief druk uit op Starbucks om de beurswaarde te vergroten. Op Wall Street zorgden de berichten over het belang van Elliott in Starbucks vrijdag nog voor een koerswinst van bijna 7 procent. Activistische beleggers komen vaak met eigen plannen bij bedrijven voor verbetering in de hoop daar zelf winst mee te boeken.

Sinds begin dit jaar is het aandeel Starbucks ruim een vijfde minder waard geworden. Zo maakte Starbucks eind april bekend dat in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet voor het eerst sinds eind 2020 was gedaald.

Starbucks zou werken aan plannen om de gang van zaken te verbeteren, onder meer door nieuwe producten te lanceren en ook kortingsacties aan te bieden om meer klanten te lokken. Het bedrijf wordt sinds vorig jaar geleid door topman Laxman Narasimhan.