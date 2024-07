Beleggers kijken uit naar drukke beursweek met veel resultaten

Beleggers staat een drukke beursweek te wachten met veel bedrijfsresultaten om te verwerken. Onder meer verfconcern AkzoNobel, telecombedrijf KPN, uitzender Randstad en bouwconcerns BAM en Heijmans presenteren cijfers. Buiten Nederland zijn onder meer Google-moederbedrijf Alphabet en frisdrankconcern Coca-Cola aan de beurt.

Op Wall Street komt de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla met cijfers. Eerder maakte het concern van Elon Musk al bekend in het tweede kwartaal meer auto’s te hebben afgeleverd. Het eerste kwartaal was het slechtste kwartaal in jaren voor Tesla, vanwege een afzwakkende vraag naar elektrische auto’s en felle concurrentie van andere autoproducenten, vooral uit China.

Dinsdag presenteert de Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) de kwartaalcijfers. Het bedrijf zag de winst in het eerste kwartaal van dit jaar ruimschoots halveren, maar het aantal nieuwe orders nam wel toe. Op de aandelenbeurzen stond de chipsector afgelopen week nog flink in de belangstelling. Branchegenoot ASML verloor woensdag bijna 43 miljard euro aan beurswaarde, omdat er mogelijk strengere Amerikaanse regels komen voor de export naar China.

Donderdag is het onder meer de beurt aan verzorgings- en levensmiddelenconcern Unilever. Dat bedrijf kondigde eerder deze maand nog aan voor eind volgend jaar ongeveer een derde van alle kantoorfuncties in Europa te schrappen, als onderdeel van een eerder aangekondigde reorganisatie.

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM komt ook met cijfers. Dat bedrijf gaf eerder deze maand nog een omzetalarm voor de periode juni tot augustus, omdat reizigers deze zomer Parijs lijken te mijden vanwege de Olympische Spelen. Het concern zei eerder te verwachten dat de opbrengsten hierdoor in die periode met 160 miljoen tot 180 miljoen euro worden geraakt. Mogelijk gaat de maatschappij ook in op de wereldwijde computerstoring van vrijdag. Bij KLM had dat impact op de operatie, met veel vertraagde en geannuleerde vluchten tot gevolg.

Ook sportschoolketen Basic-Fit opent de boeken. In de eerste maanden van het jaar kreeg het bedrijf meer sportschoolgangers en profiteerde Basic-Fit onder meer van een verdere uitbreiding van het aantal vestigingen. De keten merkte bovendien dat steeds meer klanten overgaan op een premiumabonnement, waardoor alle abonnementen gemiddeld wat meer geld opleverden.