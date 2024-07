Xi belooft belastinghervorming in nieuwe plannen voor China

President Xi Jinping belooft de steun voor lokale overheden te vergroten en het Chinese belastingstelsel te hervormen. Dat is onderdeel van nieuw gepresenteerde plannen voor de op een na grootste economie ter wereld.

De Chinese leider belooft lokale autoriteiten die kampen met schulden meer inkomsten. Ook gaat hij het begrotingssysteem van het land verbeteren, staat in een document dat zondag door een staatsmedium is gepubliceerd. In het document wordt verwezen naar gedetailleerde hervormingsplannen, na een bijeenkomst op topniveau vorige week.

De Communistische Partij wil ook private bedrijven meer kansen bieden door het financieringsbeleid te verbeteren.

Het lange rapport bevat meer dan driehonderd maatregelen die betrekking hebben op economische, politieke en sociale kwesties. China wordt momenteel geconfronteerd met een groeivertraging en toenemende geopolitieke spanningen. Xi heeft eerder beloofd om “ontwikkeling van hoge kwaliteit” de leidende kracht voor de Chinese economie te maken.