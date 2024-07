Airlines omlaag op verder positief gestemde Europese beurzen

Luchtvaartmaatschappijen eindigden maandag in het rood op de Europese beurzen. Ryanair heeft de winst het afgelopen kwartaal fors zien dalen door flinke druk op de ticketprijzen. De Ierse budgetvlieger verwacht ook voor de belangrijke zomerperiode dat de ticketprijzen lager zijn dan eerder gedacht. Het aandeel noteerde bij het slot 17 procent lager op de aandelenbeurs in Dublin. EasyJet, een andere budgetvlieger, verloor ruim 7 procent in Londen.

Air France-KLM was bij de middelgrote fondsen op het Damrak de grootste verliezer, met een min van bijna 1,4 procent. IAG, eigenaar van luchtvaartmaatschappijen British Airways en Iberia, verloor in Londen bij het slot 3,5 procent. Vrijdag stonden de aandelen van airlines ook al onder druk door de wereldwijde IT-storing, die leidde tot vluchtvertragingen en annuleringen.

Verschillende maatschappijen, waaronder British Airways en easyJet, kregen van de Nederlandse luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport maandag ook boetes van in totaal iets meer dan 1 miljoen euro voor het verkeerd gebruiken van slots op Schiphol en Eindhoven Airport.

Verder was de stemming op de Europese beurzen positief. De AEX-index op de Amsterdamse beurs eindigde ruim 1 procent hoger op 916,95 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 892,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,4 procent.

De chipbedrijven hoorden bij de winnaars in de hoofdindex op het Damrak. ASML, ASMI en Besi wonnen tot 3 procent. Recent kregen de chipbedrijven nog zware verliezen te verwerken. Dinsdag komt ASMI met cijfers. Verfconcern AkzoNobel, dat dinsdag ook de boeken opent, hoorde bij de sterkste stijgers, met een plus van 2,2 procent.

Unilever was een van de schaarse dalers in de AEX-index, met een min van 0,1 procent. Het verzorgings- en levensmiddelenconcern is volgens persbureau Bloomberg aan eerste gesprekken begonnen met bedrijven die mogelijk de ijsjestak van het bedrijf willen kopen. In de MidKap was industrieel toeleverancier Aalberts de grootste stijger met een plus van 3,7 procent.

Vivendi zakte 0,6 procent in Parijs. Het Franse media- en entertainmentconcern overweegt het reclame- en communicatiebureau Havas apart naar de Amsterdamse beurs te brengen. De beursgang moet plaatsvinden na de opsplitsing van het Franse concern in drie afzonderlijke onderdelen. In 2021 bracht het concern al zijn muziektak Universal Music Group (UMG) apart naar de Amsterdamse beurs.