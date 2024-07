Bitcoin omhoog na terugtrekking Biden uit race om Witte Huis

De koers van de bitcoin is verder gestegen na de terugtrekking van president Joe Biden als kandidaat voor de Amerikaanse verkiezingen. Daarmee lijkt de cryptomarkt ervan uit te gaan dat de Democraten met een andere presidentskandidaat Donald Trump toch niet meer kunnen inhalen in de race om het Witte Huis.

Een week geleden ging ’s werelds meest verhandelde cryptomunt al flink in waarde vooruit na de moordaanslag op Trump. Marktanalisten schatten toen in dat de aanslag de kans vergrootte dat Trump de presidentsverkiezingen in november wint. Trump, die namens de Republikeinen kandidaat is voor de presidentsverkiezingen, staat bekend als een voorstander van cryptovaluta.

De bitcoin noteerde maandagochtend rond de 68.000 dollar. Dat is 1 procent meer dan een dag eerder en 8 procent meer dan een week terug. Kort nadat het nieuws over de terugtrekking van Biden naar buiten kwam, vertoonde de koers wel een dipje. Maar de inzinking was van korte duur en de waarde van de munt ging vrij snel daarna weer verder omhoog.