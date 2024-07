China verlaagt rentetarieven om economie te steunen

De Chinese centrale bank heeft maandag twee belangrijke rentetarieven verlaagd om het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan te jagen. China kampt met een crisis in de vastgoedmarkt en afzwakkende consumentenuitgaven door de onzekere economische vooruitzichten. Door leningen goedkoper te maken hopen de beleidsmakers de bestedingen en investeringen te stimuleren.

De stap verraste economen. Zij hadden verwacht dat de rentetarieven ongewijzigd zouden blijven. Het rentetarief voor eenjarige leningen, dat dient als maatstaf voor bedrijfsleningen en leningen voor huishoudens, ging omlaag van 3,45 procent naar 3,35 procent. De laatste keer dat China dit rentetarief verlaagde was in augustus vorig jaar.

De rente voor leningen met een looptijd van vijf jaar, die dient als maatstaf voor de meeste hypotheken in het land, werd verlaagd van 3,95 procent naar 3,85 procent. Deze rente werd voor het laatst in februari verlaagd.

Naast een ongekende crisis in de vastgoedsector en de zwakke consumptie kampt China met een hoge jeugdwerkloosheid. Ook zetten de geopolitieke spanningen met Washington en de Europese Unie de buitenlandse handel onder druk. Het verwachte sterke economische herstel van China na het opheffen van de coronamaatregelen anderhalf jaar geleden was van korte duur en minder robuust dan gehoopt.

Eerder deze maand werd al bekendgemaakt dat de Chinese economie in het tweede kwartaal minder hard is gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, kwam uit op 4,7 procent. Dat is de laagste groei sinds begin 2023. In het eerste kwartaal groeide de economie nog met 5,3 procent. China streeft dit jaar naar 5 procent groei.

De renteverlagingen moeten commerciële banken aanmoedigen meer krediet te verstrekken tegen gunstiger tarieven. De Chinese centrale bank verlaagde ook de rente waartegen de centrale bank geld leent van commerciële banken in het land. Deze zogeheten zevendaagse omgekeerde repo-rente ging omlaag van 1,8 naar 1,7 procent.

De rentestappen volgen op de bijeenkomst van de Communistische Partij van vorige week. Na afloop van die bijeenkomst beloofde president Xi Jinping de schuldendruk op lokale overheden te verlichten en het belastingstelsel te hervormen.