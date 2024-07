Inspectie grijpt in na zorgen over fatbikes van Chinese makelij

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft beslag gelegd op zo’n 3500 fatbikes van Chinese makelij. Volgens de inspectie voldoen de fietsen mogelijk niet aan de wettelijke eisen. Daardoor kunnen ze een risico vormen voor de veiligheid van de berijders en andere verkeersdeelnemers. De ILT heeft ook het op de markt brengen van deze fatbikes stilgelegd.

Specifiek gaat het om fatbikes die een Chinese fabrikant in Nederland tegen zeer lage prijzen in de handel heeft gebracht. Dat gebeurde onder de noemer elektrische fiets. Maar volgens de inspectie hebben de fatbikes de technische kenmerken van een bromfiets. Voor bromfietsen gelden strengere regels, waar de fatbikes dus aan zouden moeten voldoen. Zo zijn een typegoedkeuring, kenteken en WA-verzekering nodig. Ook geldt er een helm- en rijbewijsplicht.

Over de enorm populaire fatbikes die worden opgevoerd en ontzettend hard door de straten kunnen scheuren, is al langer veel ophef in Nederland. “Ik begrijp dat er naar ons en andere toezichthouders wordt gekeken om in te grijpen”, zegt Karin Visser, directeur Toezicht en Opsporing bij de ILT. Volgens haar zet de inspectie zich “met de beperkte mensen en middelen die ze tot haar beschikking heeft” in om de handel in dit soort fatbikes tegen te gaan.

Maar ze spreekt ook van gedeelde verantwoordelijkheid. Die ligt volgens haar niet alleen bij de toezichthouders, de fabrikanten, importeurs en distributeurs, maar ook bij de gebruikers en kopers. “Een fatbike die voor minder dan 1000 euro te koop wordt aangeboden. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. De kans dat je voor dat bedrag een kwalitatief goede en veilige fatbike koopt, is klein.”