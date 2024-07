Investeerder Abu Dhabi neemt meerderheidsbelang in Bugaboo

Kinderwagenmerk Bugaboo komt in handen van Mubadala Capital, een staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi. De investeerder uit de Verenigde Arabische Emiraten neemt een meerderheidsbelang in het van oorsprong Nederlandse merk, meldt het in een verklaring samen met de vorige eigenaar, de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bain Capital.

De partijen zeggen niet hoeveel geld met de deal is gemoeid. Bain Capital behoudt een minderheidsbelang in Bugaboo, dat vooral bekend is van populaire kinderwagens en andere baby- en kinderproducten.

De afgelopen vijf jaar is de omzet van Bugaboo bijna verdubbeld, aldus topman Adriaan Thierry. Onder de nieuwe eigenaar wil het bedrijf verder groeien.

Bugaboo werd 25 jaar geleden opgericht en verkoopt naast kinderwagens ook autostoelen, kinderzitjes, reisbedjes en accessoires. Het idee kwam van Max Barenburg, die voor zijn afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven een kinderwagen maakte, is te lezen op de website.

In 2018 nam Bain Capital het Nederlandse merk over. Het bedrijf werd destijds door zijn twee aandeelhouders in de etalage gezet, omdat een verkoop volgens hen het beste was voor alle betrokkenen. Zij hadden daarvoor hoogoplopende ruzie gehad over de koers van het bedrijf.