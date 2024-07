Ryanair onderuit op beurs, AEX toont licht herstel

Ryanair ging maandag hard onderuit op de beurs in Dublin. De Ierse luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal fors minder winst door flinke druk op de ticketprijzen. De budgetvlieger verwacht ook voor de belangrijke zomerperiode dat de ticketprijzen lager zullen zijn dan eerder gedacht. Het aandeel werd ruim 11 procent lager gezet.

Air France-KLM daalde 1,1 procent in Amsterdam. IAG, de eigenaar van luchtvaartmaatschappijen British Airways en Iberia, verloor 3 procent in Londen en easyJet zakte 6,6 procent. De aandelen van luchtvaartmaatschappijen stonden vrijdag ook al onder druk door de wereldwijde IT-storing, die leidde tot vluchtvertragingen en annuleringen.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 911,91 punten. De hoofdindex zakte vrijdag nog 1 procent. De MidKap klom 0,9 procent tot 888,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 1,8 procent. Verfconcern AkzoNobel, dat dinsdag met kwartaalcijfers komt, klom 1 procent. De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stegen tot 1,1 procent, na de recente zware verliezen in de chipsector. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een min van 0,4 procent.

Unilever won 0,4 procent. Het verzorgings- en levensmiddelenconcern is volgens persbureau Bloomberg aan eerste gesprekken begonnen met bedrijven die mogelijk de ijsjestak van het bedrijf willen kopen. Dat onderdeel, met onder andere de merken Magnum en Ben & Jerry’s, kan tot 15 miljard pond (meer dan 17,8 miljard euro) waard zijn.

Beleggers hielden daarnaast de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten in de gaten. De Amerikaanse president Joe Biden liet zondag weten dat hij afziet van een tweede termijn van vier jaar. Kort na de bekendmaking, sprak Biden zijn steun uit voor vicepresident Kamala Harris om hem te vervangen als kandidaat namens de Democratische Partij tijdens de verkiezingen in november. Biden blijft wel aan als president tot na de verkiezingen.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0888 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 80,47 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 83,08 dollar per vat.