Congres VS wil baas CrowdStrike horen na computerstoringen

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft topman George Kurtz van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike gevraagd om te getuigen over een gebrekkige software-update die wereldwijd grote storingen veroorzaakte.

“Op één enkele dag hebben we grote gevolgen gezien voor belangrijke delen van de wereldeconomie, waaronder de luchtvaart, gezondheidszorg, bankwezen, media en noodhulpdiensten”, schrijven commissieleden maandag in een brief aan Kurtz. “In de wetenschap dat Amerikanen ongetwijfeld de blijvende, reële gevolgen van dit incident zullen voelen, verdienen ze het om in detail te weten hoe dit incident is gebeurd en welke stappen CrowdStrike onderneemt om dit te verhelpen.”

Het Congres heeft de bevoegdheid om getuigenissen af te dwingen door dagvaarding, maar vraagt potentiële getuigen eerst of ze vrijwillig willen verschijnen. Een woordvoerder van CrowdStrike zei maandagavond dat het bedrijf in gesprek is met de commissie.

Een automatische update van CrowdStrike voor Windows-systemen bevatte een fout, waardoor talloze computers niet meer te openen waren. Wereldwijd werden een kleine 8,5 miljoen apparaten die op Windows draaiden getroffen. Kurtz bood zijn excuses aan voor de geleden schade.