5 dingen waar je op moet letten bij het kopen van kantoormeubelen

Een nieuw bureau bestellen doe je niet even tussendoor. Kantoormeubelen gebruik je dagelijks, vaak urenlang, en een slechte keuze merk je vroeg of laat in je rug, je productiviteit of je portemonnee. Toch zien veel mensen door de bomen het bos niet meer als ze eenmaal in een showroom of webshop rondkijken. Zoveel keuze, zoveel prijsverschillen, en dan ook nog eens die wirwar aan technische termen. Met de volgende vijf aandachtspunten maak je een weloverwogen keuze waar je jarenlang plezier van hebt.

De vijf belangrijkste punten bij de aankoop van kantoormeubelen

1. Ergonomie gaat boven alles

Een mooi bureau dat na drie maanden rugklachten oplevert, is geen goede investering. Ergonomie is dan ook het eerste en misschien wel het belangrijkste criterium bij de aanschaf van kantoormeubelen. Denk hierbij aan de hoogte van je bureau, de ondersteuning die je stoel biedt en de positie van je beeldscherm. Een in hoogte verstelbaar bureau, ook wel een zit-stameubel genoemd, is voor mensen die veel achter een scherm werken steeds populairder en dat is niet voor niets. Zittend werken de hele dag is belastend voor je lichaam; afwisseling helpt. Controleer ook of je stoel in hoogte en rugsteun aanpasbaar is, en of de armleuningen meebeweegt. Kies meubels die op jouw lichaam zijn af te stellen, niet andersom.

2. De afmetingen van je ruimte zijn leidend

Het klinkt logisch, maar toch gaat het hier regelmatig mis: mensen kopen een bureau of kast die simpelweg niet in de ruimte past. Meet je kantoor of thuiswerkplek op voordat je iets bestelt. Houd daarbij niet alleen rekening met de vloeroppervlakte, maar ook met de loopruimte rondom meubels, de positie van deuren en ramen en eventuele obstakels zoals radiatoren of stopcontacten. Een stelregel die veel interieurprofessionals hanteren: zorg voor minimaal 90 centimeter loopruimte rondom je bureau. Zo voorkom je dat je werkplek aanvoelt als een opslagkast in plaats van een prettige werkruimte.

3. Kwaliteit en duurzaamheid lonen op de lange termijn

Goedkoop is zelden voordelig als het gaat om kantoormeubelen. Een bureau of bureaustoel van mindere kwaliteit slijt sneller, gaat eerder kapot en biedt doorgaans minder comfort. Kijk bij de aanschaf naar de materialen die zijn gebruikt, de garantieperiode en de reputatie van de fabrikant of leverancier. Kantoormeubelen kopen bij Lamers Kantoormeubelen is een goede optie als je op zoek bent naar een breed assortiment kwalitatieve meubels, van bureaustoelen tot complete werkplekopstellingen. Degelijke meubels hebben een langere levensduur en betalen zichzelf terug in comfort en minder vervangingskosten.

4. Functionaliteit en opbergruimte verdienen meer aandacht dan je denkt

Hoeveel opbergruimte heb je eigenlijk nodig? Dat is een vraag die mensen zichzelf zelden stellen totdat hun bureau vol ligt met papieren, accessoires en kabels. Denk van tevoren na over hoe je je werkplek wilt inrichten. Heb je veel fysieke documenten, dan zijn ladeblokken of kasten onmisbaar. Werk je volledig digitaal, dan volstaan misschien een paar kleine vakken of een compact wandrek. Kabelmanagement is een ander punt dat vaak over het hoofd wordt gezien: een bureau met ingebouwde kabelgoten of doorvoeringen houdt je werkplek overzichtelijk en vermindert de rommel die anders onvermijdelijk ophoopt. Functionaliteit is niet glamoureus, maar maakt het dagelijkse werken wel een stuk aangenamer.

5. Stijl en uitstraling passen bij je werkplek en imago

Ja, de uitstraling van je kantoor doet er toe. Zeker als je klanten of collega's ontvangt, maakt de inrichting een stille maar duidelijke eerste indruk. Kies een stijl die aansluit bij de sfeer die je wilt uitstralen: modern en strak, warm en organisch, of juist professioneel en zakelijk. Zorg ook dat de meubels onderling samenhangen in kleur en materiaalgebruik, anders oogt een ruimte snel rommelig, zelfs als elk afzonderlijk stuk er op zichzelf prima uitziet. Denk aan de kleur van de vloer, de muren en de eventuele bestaande meubels. Een samenhangende uitstraling straalt rust en professionaliteit uit, wat ook bijdraagt aan je eigen concentratie en werkvreugde.

Praktische checklist voor je aankoop

Voordat je een definitieve keuze maakt, is het handig om een aantal zaken langs te lopen. Gebruik de onderstaande punten als snelle check:

Heb je de ruimte opgemeten, inclusief loopruimte en deuropeningen?

Is het meubilair ergonomisch aanpasbaar aan jouw lichaamsmaten?

Heb je nagedacht over hoeveel opbergruimte en kabelmanagement je nodig hebt?

Past de stijl bij de rest van de inrichting en de uitstraling die je wilt?

Is de kwaliteit in verhouding tot de prijs, en wat is de garantietermijn?

Goede kantoormeubelen zijn een investering die je elke werkdag merkt. Door van tevoren goed na te denken over ergonomie, afmetingen, kwaliteit, functionaliteit en stijl, voorkom je dure misgrepen en creëer je een werkplek waar je met plezier aan de slag gaat. Neem de tijd voor je keuze, vergelijk meerdere opties en laat je zo nodig adviseren door een specialist.