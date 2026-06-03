AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een licht verlies gesloten. Beleggers op het Damrak volgden daarmee het overwegend negatieve sentiment op andere Europese beurzen en op Wall Street. Nieuwe aanvallen van Iran op Koeweit en Bahrein wakkerden zorgen aan over de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder optimisme over een vredesdeal verdween naar de achtergrond.

De AEX sloot 0,5 procent lager op 1043,95 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1079,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,3 procent omlaag.

Bij de hoofdfondsen was verffabrikant AkzoNobel een opvallende daler, met een min van ruim 17 procent. De Amerikaanse en Japanse branchegenoten Sherwin-Williams en Nippon Paint trekken hun overnamebod op het Nederlandse concern in. AkzoNobel ziet meer heil in de al eerder aangekondigde fusie met coatingproducent Axalta. Het nieuws over het Japans-Amerikaanse overnamebod zorgde vorige week nog voor een forse koersstijging voor AkzoNobel.