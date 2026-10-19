Aanklagers: afluisteraar OpenAI kreeg steun Saudische overheid

WASHINGTON (ANP) - De voormalige medewerker van OpenAI die ervan wordt verdacht opnameapparatuur te hebben verstopt, kreeg volgens Amerikaanse aanklagers steun van de Saudische overheid. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een rechtbankdocument. De medewerker werd ontslagen en gearresteerd nadat een "geavanceerd opnameapparaat" was ontdekt in een vergaderruimte van het management van de ChatGPT-maker.

Volgens de Amerikaanse aanklagers heeft de verdachte, een 35-jarige Saudische ingenieur, regelmatig contact gehad met de koninklijke familie van Saudi-Arabië. Ook zou een lid van het Saudische leger vliegtickets voor de vrouw en zoon van de verdachte hebben betaald om terug te keren naar Saudi-Arabië.

Medewerkers van OpenAI ontdekten het opnameapparaat eind september verstopt in toiletpapier achter een televisie in een kantoor in San Francisco. In die ruimte werden vaak vertrouwelijke plannen besproken, volgens justitie. In een tas van de verdachte vonden beveiligers een tweede opnameapparaat.