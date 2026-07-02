CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Nederlanders hebben voor het eerst in drie jaar minder hypotheken aangevraagd, meldt De Hypotheker. Uit cijfers van de hypotheekadviseur komt naar voren dat in het afgelopen kwartaal 3 procent minder aanvragen zijn gedaan dan een jaar geleden. Vooral voor bijvoorbeeld het verbouwen of verduurzamen van een woning zijn minder verzoeken gedaan.

Het aantal aangevraagde hypotheken voor het kopen van een huis is wel stabiel gebleven. In bijna alle leeftijdsgroepen daalde dit, maar onder jongeren tot 25 jaar verdubbelde het bijna. "Zij profiteren nog altijd van het ruimere aanbod in het relatief goedkope starterssegment door de verkoop van voormalige kleine huurwoningen", verklaart De Hypotheker. Ook krijgen deze huizenkopers volgens de adviesketen vaak financiële steun van ouders, hebben zij vaak spaargeld en doorgaans geen of weinig studieschuld.

In de eerste drie maanden van dit jaar stabiliseerde het totale aantal hypotheekaanvragen nog volgens De Hypotheker.