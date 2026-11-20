AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft een resultaat bereikt over een nieuwe cao met de vakbonden CNV, De Unie en Our NEXT Move, meldt de bank vrijdag. De afspraken volgen op recente stakingen van FNV uit onvrede over het bod van ABN AMRO. Die laatste vakbond vindt het resultaat dat de bank met de andere bonden heeft bereikt niet goed genoeg en is van plan om een nieuwe staking te houden.

FNV-bestuurder Arne Gorter laat weten dat FNV de acties wil verbreden, "zodat ABN AMRO meer last gaat ondervinden". Hoe dat er precies uit zal zien en wanneer dit gebeurt, wordt volgens hem later bekend. Hij stelt ook dat het resultaat met de andere vakbonden volledig te danken is aan de drie stakingen van FNV.

CNV, De Unie en Our NEXT Move laten hun leden de komende tijd stemmen over het resultaat. Als zij ermee instemmen, krijgen alle medewerkers een nieuwe cao. Maar ondanks een akkoord zouden FNV-leden actie kunnen blijven voeren om verbeteringen af te spreken, omdat die vakbond niet voor het akkoord heeft getekend, legt Gorter uit.

Thuiswerkbeleid aangescherpt

Volgens FNV geldt de cao voor ongeveer 18.000 werknemers, onder wie duizenden leden van FNV, aldus Gorter.

De nieuwe cao moet met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2026 tot en met eind 2028 gelden. Er is onder meer overeengekomen dat de lonen per 1 januari 2027 met 3 procent stijgen en per 1 januari 2028 met nog eens 3 procent. Verder is het thuiswerkbeleid aangescherpt. Werknemers moeten volgens het resultaat zeker twee dagen per week op kantoor werken. De woordvoerder van de bank licht toe dat medewerkers nu nog worden geadviseerd om een dag per week op kantoor te zijn.

Gorter zegt vrijdag dat FNV de salarisstijging nog steeds te laag vindt en ook tegen de kantoorverplichting van twee dagen is.