AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO gaat een samenwerking aan met de Franse start-up in kunstmatige intelligentie Mistral. Dat "strategische partnerschap" is bedoeld om geavanceerde AI-oplossingen voor de bank te ontwikkelen en in te zetten.

Het is voor het eerst dat Mistral, dat ook al samenwerkt met bijvoorbeeld Microsoft, zo de krachten bundelt met een grote Nederlandse bank. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Volgens technologie- en innovatiedirecteur Carsten Bittner van ABN AMRO biedt de samenwerking het financiële concern de mogelijkheid om gebruik te maken van de meest geavanceerde AI-technologieën. "In een snel veranderende wereld is het belangrijker dan ooit dat Europa digitaal weerbaar, concurrerend en strategisch zelfstandig blijft", benadrukt hij verder.

ABN AMRO is niet de enige bank die werk maakt van AI. Rabobank kondigde eerder deze week aan de komende drie jaar tot 2 miljard euro te investeren in het versterken van zijn IT- en datasystemen. Daarmee wil die bank het gebruik van AI opschalen.