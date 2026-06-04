AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO verlaagt de groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de bank zorgen de oorlog en de sterk gestegen energieprijzen voor pessimisme bij consumenten en terughoudendheid om geld uit te geven. Ook het vertrouwen van bedrijven wordt geraakt door het conflict.

ABN AMRO rekent nu voor dit jaar op een groei van 0,9 procent. Eerder werd een groei van 1,5 procent verwacht. Voor volgend jaar voorziet de bank nu een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) met 1,1 procent. Dat was eerder 1,2 procent. Volgens ABN AMRO was er een zwakke start van het jaar voor de Nederlandse economie. Op kwartaalbasis ging het om een plusje van slechts 0,1 procent. Samen met de hoge energieprijzen leidt dit volgens de bank tot de neerwaartse bijstellingen.

ABN AMRO zegt verder dat de energieprijzen ook bij een snelle heropening van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart nog geruime tijd hoog zullen blijven. Volgens de bank zal het tijd kosten voordat de energieproductie en logistieke ketens volledig zijn hersteld en vraag en aanbod op de energiemarkt weer in balans zijn.

ECB

De inflatieverwachtingen worden juist verhoogd. De inflatie zou dit jaar nu uitkomen op gemiddeld 3,1 procent en volgend jaar op 2,7 procent. Hier werd eerder op respectievelijk 2,9 en 2,2 procent gerekend. De hogere energieprijzen werken al door in de afzetprijzen, waardoor sprake is van een verbreding van de prijsdruk.

Door de hogere inflatie zal de Europese Centrale Bank (ECB) de rente gaan verhogen, aldus de bank. ABN AMRO voorziet bij de komende ECB-vergadering volgende week donderdag een verhoging met een kwart procentpunt tot 2,25 procent. In juli wordt dan opnieuw een renteverhoging voorzien tot 2,50 procent.

De Nederlandse economie blijft volgens de economen van de bank wel weerbaar, met onder meer een lage werkloosheid. Ook zijn de meeste huishoudens en bedrijven volgens ABN AMRO financieel weerbaar.