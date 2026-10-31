ABN zet boekhoudprogramma uit na mogelijk beveiligingsincident

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft zijn boekhoudprogramma voor ondernemers uit voorzorg offline gehaald nadat een externe leverancier melding had gemaakt van een mogelijk beveiligingsincident. Het is niet bekend of er gegevens van klanten zijn gelekt. Dat wordt nog onderzocht, bevestigt een woordvoerder zaterdag na berichtgeving door De Telegraaf.

De dienst, waarmee ondernemers bijvoorbeeld facturen kunnen verwerken, staat sinds woensdag op zwart. Dit is een ongelukkig moment. Veel ondernemers hadden tot en met zaterdag om hun btw-aangifte voor het derde kwartaal te doen. ABN AMRO verwacht niet dat het probleem voor de deadline is opgelost. Voor het op tijd doen van aangifte geldt bij de Belastingdienst nog wel een coulancetermijn van zeven dagen.

Boekhouden van ABN AMRO, zoals de dienst heet, stopt met ingang van volgend jaar sowieso. De bank had dat al besloten omdat er tegenwoordig uitgebreidere alternatieven zijn.