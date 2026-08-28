ACM: transporttarieven gas rond 2050 vier keer hoger dan nu

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens en bedrijven zullen de komende 25 jaar steeds meer moeten betalen voor het transport van aardgas, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag. De tarieven voor huishoudens kunnen rond 2050 vier keer hoger zijn dan nu.

"Steeds meer huishoudens en bedrijven stappen van aardgas over op duurzame energie", legt de ACM uit. "Daarom moeten de kosten voor het gasnet over een steeds kleinere groep huishoudens en bedrijven worden verdeeld. Netbeheerders maken bovendien kosten voor het verwijderen van niet-gebruikte gasaansluitingen en gasnetten."

Een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik van 1000 kubieke meter betaalde vorig jaar 200 euro aan transporttarieven voor aardgas, op een totale gasrekening van gemiddeld 1680 euro. De kosten voor transport kunnen richting 2050 stijgen naar zo'n 790 euro.

Vol stroomnet

Voor grote bedrijven die direct zijn aangesloten op het landelijke gastransportnet stijgen de tarieven waarschijnlijk nog sneller dan voor huishoudens, denkt de toezichthouder.

"De stijgende gastransporttarieven kunnen flinke gevolgen hebben voor huishoudens en bedrijven die moeten 'achterblijven' op het gasnet", stelt ACM-bestuurslid Manon Leijten in een toelichting. "Daarom vraagt de ACM hier nu aandacht voor."

Niet voor iedereen is het nu al mogelijk om van het gas af te gaan. Dat is bijvoorbeeld omdat bedrijfsprocessen nog niet te verduurzamen zijn of omdat bewoners van huurwoningen voor verduurzaming en isolatie afhankelijk zijn van hun verhuurder, legt de ACM uit. Ook het overvolle stroomnet kan een rol spelen.