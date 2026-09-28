ACM wil meer openheid over computergestuurde prijzen

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven moeten meer duidelijkheid geven over hoe online prijzen tot stand komen. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen over de manier waarop prijzen tot stand zijn gekomen en schaadt het consumentenvertrouwen, volgens de toezichthouder.

De toezichthouder roept op duidelijkheid te geven over wat wel en geen invloed heeft op de prijzen. Daar bestaan namelijk veel misvattingen over, ziet de ACM. Ook wil de toezichthouder een maatschappelijk debat over het gebruik van zogeheten prijsalgoritmes. Prijsalgoritmes bepalen de prijs op basis van verschillende factoren, legt ACM uit. De prijs kan daardoor flink schommelen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld in de luchtvaartsector, waar de prijs van vliegtickets voortdurend verandert. Om beter inzicht te krijgen in de werking van computergestuurde prijzen heeft de ACM onderzoek gedaan naar de luchtvaartsector. Volgens de toezichthouder worden er gemiddeld voor een stoel op dezelfde vlucht 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Het vragen van verschillende prijzen aan verschillende klanten is overigens niet verboden. Wel leidt het tot onzekerheid en verhoogt het bij consumenten het wantrouwen, stelt ACM.

Op basis van een consumentenonderzoek concludeert de ACM dat bijna de helft van de mensen ten onrechte denkt dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden. Een kwart van de ondervraagden denkt dat het gebruikte apparaat invloed heeft, terwijl dit volgens de ACM niet het geval is. Door die misvattingen kost het consumenten meer tijd en moeite om bijvoorbeeld een vlucht te boeken voor een gunstige prijs.