Adobe: chatbots bepalen steeds vaker zoektocht naar kerstcadeaus

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Deze kerst laten mensen zich bij het online zoeken naar cadeaus vooral adviseren door chatbots zoals ChatGPT. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics naar het koopgedrag van consumenten in de Verenigde Staten.

Het door AI ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die kunstmatige intelligentie gebruiken als hulpmiddel bij hun zoektocht naar producten, doen volgens Adobe vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via niet-AI-kanalen op een website terechtkomen.

De onlineverkopen in de VS zullen in november en december met 6,7 procent stijgen tot 275,1 miljard dollar (241 miljard euro), verwacht Adobe.