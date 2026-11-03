LUXEMBURG (ANP) - Gemini van Google maakt mogelijk inbreuk op de rechten van nieuwsuitgevers, maar dat hangt sterk af van de manier waarop de AI-chatbot informatie verzamelt en presenteert. Dat is de conclusie van een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie in een zaak die een Hongaars mediabedrijf had aangespannen tegen het techbedrijf.

Een Hongaarse rechtbank had het EU-hof vragen gesteld over de zaak, waarin het Hongaarse Like Company klaagde dat Gemini een samenvatting kon genereren van een van zijn nieuwsberichten. De vraag was in hoeverre de werkwijze van Gemini, die snel online-informatie verzamelt om antwoorden te formuleren, ingaat tegen de rechten die nieuwsuitgevers op hun artikelen hebben.

Advocaat-generaal Maciej Szpunar stelde in zijn advies aan het EU-hof dat de rechten van nieuwsuitgevers worden geschonden als een chatbot bij het 'scrapen' van nieuwsartikelen betaalmuren omzeilt. Ook mag een chatbot de oorspronkelijke nieuwsartikelen of -items niet imiteren. Maar het samenvatten van pure nieuwsfeiten is niet beschermd.