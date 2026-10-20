Adviesprijs benzine 10 cent lager dan recent recordniveau

EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs voor benzine in Nederland is dinsdag verder gezakt en staat nu zo'n 10 cent onder het recordniveau dat recent werd aangetikt. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor Euro95 nu 2,638 euro per liter, 2 cent minder dan op maandag. Het record van 10 oktober staat op 2,732 euro.

Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari was de adviesprijs voor benzine nog 2,285 euro. Voor diesel is de adviesprijs nu 2,694 euro per liter. Hier werd het record op 19 september bereikt met een prijs van 2,824 euro. Dat was voor het begin van de oorlog 2,084 euro.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. Die prijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld door tankstations langs de snelweg, gevraagd. Elders is brandstof vaak goedkoper.