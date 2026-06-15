AEX eindigt lager, Shell bij dalers na lagere olieprijs

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is maandag met een verlies de handel uitgegaan. Zwaargewicht Shell stond bij de dalers door een forse daling van de olieprijzen.

Beleggers hadden aandacht voor het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump meldde ook dat de Straat van Hormuz, de belangrijke transportroute voor olie uit het Midden-Oosten, vrijdag weer opengaat. De olieprijzen gingen hierdoor omlaag.

De Amsterdamse hoofdindex stond in de ochtendhandel nog op winst, maar boog dat later op de dag om in een verlies en sloot uiteindelijk 0,5 procent lager op 1075,52 punten. Vrijdag sloot de AEX nog op de hoogste stand ooit, door de hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.

De MidKap klom 0,6 procent tot 1106,79 punten. Ook elders in Europa was de stemming op de beursvloeren optimistisch door de vredesdeal. Frankfurt en Parijs eindigden tot 1,1 procent hoger. Londen noteerde bij het slot van de handelsdag een min van 0,4 procent.